Российские оккупанты обстреляли рынок в Лисичанске

В результате атаки возник пожар.
В субботу утром, 16 апреля, российские военные обстреляли Лисичанск в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в результате обстрела государства-террористки произошел пожар на местном рынке. В настоящее время информацию о пострадавших в результате обстрела уточняют.
"Подобная ситуация была утром в Северодонецке. Это значит, что оккупанты "отрабатывают" места, где возможно скопление людей", — подчеркнул Гайдай.
Напомним, Гайдай в очередной раз обратился к жителям региона: просит не медлить с эвакуацией. По его словам, ситуация в области обостряется. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но несут потери.
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