"Привітали" з Вербною неділею: російські окупанти вчетверте обстріляли собор у Сєвєродонецьку (фото)

Загалом, загарбники пошкодили близько 10 релігійних будівель Луганської області.
Російські окупанти обстріляли Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собору Сєвєродонецьку Луганської області. Вони це зробили у Вербну неділю - велике церковне свято, яке приурочене особливій події - входу Ісуса Христа в Єрусалим.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор окупанти вже обстрілюють учетверте. Цього разу ворожий снаряд влучив у дах релігійної будівлі.
Також Гайдай повідомив, що загарбники пошкодили вже близько 10 релігійних будівель Луганської області.
Нагадаємо, у ніч на 17 квітня під вогнем росіян опинилися нові райони Сєвєродонецька. Внаслідок обстрілу окупантами міста загорілося чотири будинки.
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