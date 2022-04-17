Північна Корея запустила нову ракету та заявила про відновлення ядерних випробувань

Північна Корея запустила нову ракету та заявила про відновлення ядерних випробувань

Ядерні випробування в КНДР припинили п'ять років тому.

Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову зброю, що, значно покращить її тактичні ядерні можливості.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на інформацію офіційного інформаційного агентства KCNA.

"Тактична керована зброя нового типу (...) має велике значення для різкого покращення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності та підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів", – повідомляють у КНДР.

Агентство також публікує світлину, на якій очільник країни Кім Чен Ин посміхається і плескає, спостерігаючи за запуском нової ракети.

Військові Південної Кореї підтвердили, що йдеться про запуск двох ракет, ймовірно, малої дальності, які були запущені з півночі в море 16 квітня ввечері.

Експерти вважають, що це ознака того, що Північна Корея найближчим часом планує випробувати компактну ядерну зброю – іншими словами, тактичну ядерну зброю.

Північна Корея припинила ядерні випробування в 2017 році.

Наступного року вона підірвала тунелі на своєму ядерному полігоні Пунг’єрі, що розцінили, як частину дипломатичного зближення з Південною Кореєю та США.

Але останні супутникові знімки свідчать, що ведуться роботи з відновлення тунелів.

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав державне космічне агентство і заявив, що розвідувальний супутник, який створюється в його країні, призначений для збору інформації про військових США в регіоні та їх "васальних сил".

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