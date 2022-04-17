На Дніпропетровщині у Великдень скасовується комендантська година

Безпеку в місті забезпечать у посиленому режимі співробітники Нацполіції разом із військовими ЗСУ.
В Дніпропетровській області в ніч з 23 на 24 квітня комендантську годину скасують. Це пов’язано зі святкуванням Великдня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй сторінці у соціальній мережі.
“Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту”, — повідомив Микола Лукашук.
За його словами, безпеку в місті забезпечать у посиленому режимі співробітники Нацполіції разом із військовими ЗСУ.
Голова ДОР додав, що вживати алкогольні напої в громадських місцях людям заборонено.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині змінилася тривалість комендантської години.
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