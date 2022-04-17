Зміни набирають чинності з 18 квітня.
На Дніпропетровщині змінилася тривалість комендантської години. Тепер він починається о 22:00 та триває до 05:00.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Гарна недільна новина. Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину. Тепер вона з 22:00 до 05:00. Продовжуємо працювати на перемогу”, — наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у Києві та області змінили тривалість комендантської години.
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