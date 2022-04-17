У Києві та області змінили тривалість комендантської години

Так, вона триватиме від 22:00 до 5:00 ранку.

У Києві та області від 17 квітня змінюється час комендантської години.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Важлива інформація! У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме від 22:00 до 5:00 ранку", - наголосив мер Києва.

Кличко також закликав людей дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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