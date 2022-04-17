В Киеве и области сменили продолжительность комендантского часа

Так, он будет длится с 22:00 до 5:00 утра.

В Киеве и области с 17 апреля меняется время комендантского часа.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчивается на час раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра", — подчеркнул мэр Киева.

Кличко также призвал людей соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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