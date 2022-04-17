Оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе - Маляр

В настоящее время информация проверяется.
Российские военные стремятся захватить Мариуполь, который больше месяца находится в блокаде и почти полностью уничтожен. Оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Нами проверяется информация, что, возможно, враг готовится к десантно-морской операции. Но эта информация еще проверяется",
– подчеркнула она.
Добавим, что Генштаб также предупредил, что существует вероятность того, что россияне готовят высадку десанта из моря.
Заместитель Алексея Резникова сообщила, что в течение суток россияне нанесли авиационных ударов по Мариуполю. Оккупанты совершали штурмовые действия в районе морского порта.
Маляр отметила, что Мариуполь стоит, и Вооруженные Силы Украины мощно осуществляют оборону. Она добавила, что город – щит для Украины, не позволяющий россиянам пройти вглубь страны.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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