Окупанти можуть готуватися до висадки десанту в Маріуполі - Маляр

Окупанти можуть готуватися до висадки десанту в Маріуполі - Маляр

Наразі інформація перевіряється.

Російські військові прагнуть захопити Маріуполь, який понад місяць перебуває у блокаді та майже повністю знищений. Окупанти можуть готуватися до висадки десанту в Маріуполі, повідомила 17 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Нами перевіряється інформація, що, можливо, ворог готується до десантно-морської операції. Але ця інформація ще перевіряється",

– наголосила вона.

Доламо, що Генштаб також попередив, що існує ймовірність того, що росіяни готують висадку десанту з моря.

Заступниця Олексія Резнікова повідомила, що протягом доби росіяни завдали авіаційних ударів по Маріуполю. Окупанти здійснювали штурмові дії в районі морського порту.

Маляр зазначила, що Маріуполь стоїть й Збройні Сили України потужно здійснюють оборону. Вона додала, що місто – щит для України, який не дозволяє росіянам пройти вглиб країни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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