На Днепропетровщине изменилась продолжительность комендантского часа

Изменения вступают в силу с 18 апреля.

В Днепропетровской области изменилась продолжительность комендантского часа. Теперь он начинается в 22:00 и длится до 05:00.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Хорошая воскресная новость. С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час. Теперь она с 22:00 до 05:00. Продолжаем работать на победу”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что в Киеве и области изменили продолжительность комендантского часа.

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