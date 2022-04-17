Зеленський привітав українських католиків з Великоднем

Президент зазначив, що сьогодні віра й надія стали міцною опорою в боротьбі за майбутнє країни.

У неділю, 17 квітня, віряни західного обряду святкують Великдень.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців, які святкують за григоріанським календарем. Вітання очільник країни розмістив на офіційних сторінках у соцмережах.

Політик зазначив, що сьогодні віра й надія стали міцною опорою в боротьбі за майбутнє країни.

"Воскресіння Господнє — це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Вітаю християн України західного обряду з Великоднем. Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя під українським небом, яке охороняють наші мужні та героїчні воїни. Молимося за наших захисників. Нехай усіх береже Бог. Віримо в перемогу!" — йдеться у повідомленні.

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