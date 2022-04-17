Зеленский поздравил христиан Украины западного обряда с Пасхой

Президент отметил, что сегодня вера и надежда стали крепкой опорой в борьбе за будущее страны.

В воскресенье, 17 апреля, верующие западного обряда празднуют Пасху.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих по григорианскому календарю. Поздравление глава страны разместил на официальных страницах в соцсетях.

Политик отметил, что сегодня вера и надежда стали крепкой опорой в борьбе за будущее страны.

"Воскресение Господне — это утверждение в сердцах людей веры и надежды на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Поздравляю христиан Украины западного обряда с Пасхой. Желаю всем Божьей благодати и мирной жизни под украинским небом, которое охраняют наши мужественные и героические воины. Молимся за наших защитников. Пусть всех бережет Бог. Верим в победу!" — говорится в сообщении.

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