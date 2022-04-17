У Римі пекарні напекли пасок за львівським рецептом, а у Ватикані зазвучала українська

Кошти за "українські" паски пожертвують для військових.

Папа Римський сьогодні заговорив українською. У Базиліці Святого Петра Понтифік відійшов від заздалегідь підготовленого тексту, щоб відзначити присутність на месі української делегації. У Римі - це перший Великдень із масовими заходами після дворічної «ковідної» перерви.

Про це йдеться в ТСН.

У маленькій римській кондитерській пасочки купує чи не вся українська діаспора, тут готують за львівським рецептом. «Коли печемо, запах іде по всій вулиці, і італійці заходять і питають, а що ви таке печете», - кажуть пекарі.

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Ірина в Італії вже двадцять років. Поки тісто за бабусиним рецептом підходить в одних формочках, в інших вже вистигають готові паски. Разом із донькою вони цьогоріч влаштували справжній конвеєр – всі гроші від продажу підуть на нашу армію та біженців. «Дуже хочемо допомогти Україні – не можемо бути байдужими», - каже зі сльозами жінка.

Суботня меса у Ватикані йде не за планом. Папа Францизск підіймає очі від написаного тексту – після зустрічі з українською делегацією на чолі зі звільненим мером Мелітополя – звертається до присутніх українською: «Христос Воскрес».

«Нехай настане мир для багатостраждальної України, що переживає дуже важке випробування насильством та руйнуваннями жорстокої та безумної війни, в яку вона була втягнута. Нехай над цією жахливою ніччю страждання та смерті якнайшвидше зійде новий світанок надії», - зазначив Папа Римський і своїй промові.

На світанку святкової неділі Рим – майже порожній. Птахи насолоджуються спокоєм від туристів – заборона купатися у фонтанах на них не розповсюджується. У Римі серед дев’яти сотень церков, є і своя для українців. Парафію святих Сергія і Вакха оминути важко, у церкві не проштовхнутися, ранкова служба звучить українською.

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Цьогоріч тут перейшли на григоріанський календар. «Українська церква – чи це католицька, чи православна, вже давно доросли до того, щоб святкувати з цілим світом», - каже отець Руслан.

Після служби люди виносять кошики на двір – тут і пасочка, і крашанка, і ковбаска, і сало. Отець Руслан посвячує святкові страви. А обідати українці планують з італійськими друзями. Кажуть, ті зранку вже зазирали в кошики – традиція отак збирати великодній обід за останні сто років тут майже забулася.

Як українська делегація святкує Великдень в Італії

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