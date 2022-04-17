В Днепропетровской области в Пасху отменяется комендантский час

В Днепропетровской области в Пасху отменяется комендантский час

Безопасность в городе обеспечат в усиленном режиме сотрудники Нацполиции вместе с военными ВСУ.

В Днепропетровской области в ночь с 23 на 24 апреля комендантский час будет отменен. Это связано с празднованием Пасхи.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своей странице в социальной сети.

“Все верующие смогут посетить богослужение. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта”, — сообщил Николай Лукашук.

По его словам, безопасность в городе обеспечат в усиленном режиме сотрудники Нацполиции вместе с военными ВСУ.

Глава ДОР добавил, что употреблять алкогольные напитки в общественных местах людям запрещено.

Напомним, что в Днепропетровской области изменилась продолжительность комендантского часа.

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