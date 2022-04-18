Наступ російських військ на Донбасі вже розпочався — військовий експерт

Наступальна операція окупантів буде 7—10 днів.

Наступ російських військ на Донбасі вже розпочався. Триватиме вона кілька тижнів. Тоді стане відомо, на якому боці перемога.

Про це в етері телеканалу “Україна 24” розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут набагато слабше буде, це наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція буде 7—10 днів. До кінця квітня розумітимемо що і як", — наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що знищений крейсер "Москва" – це 10% флоту РФ у Чорному морі.

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