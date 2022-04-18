Японська принцеса Кіко відвідала музей у Токіо

Принцеса Японії оглянула нову експозицію у місцевому музеї.
Дружина спадкового принца Японії Акісіно - принцеса Кіко відвідала міський музей Кійосе в Токіо. Там вона з цікавістю оглянула експозицію.
Дочка імператора Японії Нарухіто – принцеса Айко – висловила свою підтримку Україні під час своєї першої пресконференції. Вона зазначила, що "її серце розбите" через кількість жертв серед мирних жителів
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