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Японська принцеса Кіко відвідала музей у Токіо

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Японська принцеса Кіко відвідала музей у Токіо

Принцеса Кіко / Getty Images

Принцеса Японії оглянула нову експозицію у місцевому музеї.

Дружина спадкового принца Японії Акісінопринцеса Кіко відвідала міський музей Кійосе в Токіо. Там вона з цікавістю оглянула експозицію.

Принцеса Кіко / © Getty Images
Принцеса Кіко / Getty Images

Дочка імператора Японії Нарухіто – принцеса Айко – висловила свою підтримку Україні під час своєї першої пресконференції. Вона зазначила, що "її серце розбите" через кількість жертв серед мирних жителів

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