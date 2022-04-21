Мирні переговори України приречені через "крокодила" Путіна - Джонсон

Прем'єр міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що будь-які переговори України з Росією, швидше за все, приречені на крах через "крокодила" Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Джонсон сказав, що мати справу з Путіним - це як "з крокодилом, коли він тримає ногу в щелепах", і сказав, що важливо, щоб Захід продовжував озброювати Україну.

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю", - зазначив прем'єр.

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Джонсон сказав, що світові лідери, включно з президентом США Джо Байденом, погодилися цього тижня, що вони продовжуватимуть постачати Україні зброю, включаючи артилерію, оскільки Росія посилює свої атаки на сході України.

"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України та, можливо, провести якісь переговори з позиції сили", - заявив Джонсон.

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