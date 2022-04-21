Мирные переговоры Украины обречены из-за "крокодила" Путина — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любые переговоры Украины с Россией, скорее всего, обречены на крах из-за "крокодила" Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

Джонсон сказал, что иметь дело с Путиным – это как "с крокодилом, когда он держит ногу в челюстях", и сказал, что важно, чтобы Запад продолжал вооружать Украину.

"Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудности, с которыми сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать поставлять им оружие", — отметил премьер.

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Джонсон сказал, что мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, согласились на этой неделе, что они будут продолжать поставлять Украине оружие, включая артиллерию, поскольку Россия усиливает свои атаки на востоке Украины.

"Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его очевидная стратегия состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы", – заявил Джонсон.

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