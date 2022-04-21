Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и отдельно с Путиным

Дипломатические представительства Украины и России получили приглашение.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и отдельно – с российским лидером Владимиром Путиным.
Такой тезис озвучил журналистам спикер генсека Стефан Дюжаррик, — пишет Укринформ.
Гутерреш, по его словам, передал официальные запросы о встречах в Киеве и Москве постпредствам Украины и России.
Генеральный секретарь подчеркнул, что в настоящее время большой опасности он хотел бы обсудить безотлагательные шаги по достижению мира и будущему многосторонности, основанной на Уставе ООН и международном праве.
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