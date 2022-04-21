Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и отдельно с Путиным

Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и отдельно с Путиным

Дипломатические представительства Украины и России получили приглашение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и отдельно – с российским лидером Владимиром Путиным.

Такой тезис озвучил журналистам спикер генсека Стефан Дюжаррик, — пишет Укринформ.

Гутерреш, по его словам, передал официальные запросы о встречах в Киеве и Москве постпредствам Украины и России.

Генеральный секретарь подчеркнул, что в настоящее время большой опасности он хотел бы обсудить безотлагательные шаги по достижению мира и будущему многосторонности, основанной на Уставе ООН и международном праве.

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