Ирландия в ООН призвала РФ согласиться на гуманитарное перемирие

Есть основа для мирных переговоров.
Россия должна согласиться на немедленное прекращение огня в Украине в гуманитарных целях.
Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, пишет Укринформ.
“Мы должны прекратить эту войну, и Совбез имеет уникальную ответственность по этому поводу. Хочу обратиться непосредственно в Россию: согласитесь на немедленное гуманитарное прекращение огня, присоединитесь к переговорам и уважайте Устав ООН”, — сказал Ковени.
Он отметил, что во время переговоров между Украиной и Россией в Турции "был достигнут определенный прогресс".
“Точно есть основа для мирных переговоров. К его чести, президент Зеленский всегда остается открытым для дипломатического решения на фоне агрессии и жестокости против его народа”, — подчеркнул министр.
Ковен также выразил несогласие с тем, что "мир возможен только после битвы за Донбасс".
"Я не могу принять эту логику, которая непосредственно ведет только к дальнейшим смертям, страданиям и вынужденному перемещению", — резюмировал ирландский дипломат.
Напомним, что "Укрпочта" и "Укрзализныця" запустили общий проект для перевозки гуманитарных грузов.
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