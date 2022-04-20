Ирландия в ООН призвала РФ согласиться на гуманитарное перемирие

Ирландия в ООН призвала РФ согласиться на гуманитарное перемирие

Есть основа для мирных переговоров.

Россия должна согласиться на немедленное прекращение огня в Украине в гуманитарных целях.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, пишет Укринформ.

“Мы должны прекратить эту войну, и Совбез имеет уникальную ответственность по этому поводу. Хочу обратиться непосредственно в Россию: согласитесь на немедленное гуманитарное прекращение огня, присоединитесь к переговорам и уважайте Устав ООН”, — сказал Ковени.

Он отметил, что во время переговоров между Украиной и Россией в Турции "был достигнут определенный прогресс".

“Точно есть основа для мирных переговоров. К его чести, президент Зеленский всегда остается открытым для дипломатического решения на фоне агрессии и жестокости против его народа”, — подчеркнул министр.

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Ковен также выразил несогласие с тем, что "мир возможен только после битвы за Донбасс".

"Я не могу принять эту логику, которая непосредственно ведет только к дальнейшим смертям, страданиям и вынужденному перемещению", — резюмировал ирландский дипломат.

Напомним, что "Укрпочта" и "Укрзализныця" запустили общий проект для перевозки гуманитарных грузов.

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