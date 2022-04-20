Предлагают "освободить родных из плена": военные предупреждают о мошенничестве

Мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Родственникам военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, подчиненных Командованию, начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения.

Об этом сообщает прессслужба ВМС ВСУ в сообщении в Facebook.

Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военнослужащих, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

"Официально сообщаем, что представители Командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств. Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит. Будьте внимательны, не станьте жертвами мошенников. ! Берегите себя!", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Служба безопасности задержала двух мошенников из Запорожья, которые просили у предпринимателей Прикарпатья деньги якобы для Вооруженных сил Украины. Они звонили по телефону франковским предпринимателям и просили перевести на карточку деньги на «помощь» ВСУ. Снятую со счета наличность в размере более 64 тысяч гривен мошенники поделили между собой.

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