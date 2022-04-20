Ірландія в ООН закликала РФ погодитися на гуманітарне перемир’я

Ірландія в ООН закликала РФ погодитися на гуманітарне перемир’я

Є основа для мирних перемовин.

Росія мусить погодитися на негайне припинення вогню в Україні з гуманітарною метою.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені, - пише Укрінформ.

“Ми мусимо припинити цю війну, й Радбез має унікальну відповідальність стосовно цього. Хочу звернутися безпосередньо до Росії: погодьтеся на негайне гуманітарне припинення вогню, долучіться до переговорів та поважайте Статут ООН”, - сказав Ковені.

Він зауважив, що під час перемовин між Україною та Росією в Туреччині “було досягнуто певного прогресу”.

“Точно є основа для мирних перемовин. До його честі, президент Зеленський завжди залишається відкритим до дипломатичного вирішення на тлі агресії та жорстокості проти його народу”, - наголосив міністр.

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Ковені також висловив незгоду із тим, що “мир можливий лише після битви за Донбас”.

“Я не можу прийняти цю логіку, яка безпосередньо веде лише до подальших смертей, страждань та вимушеного переміщення”, - резюмував ірландський дипломат.

Нагадаємо, що "Укрпошта" та "Укрзалізниця" запустили спільний проєкт для перевезення гуманітарних вантажів.

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