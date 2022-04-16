Евакуаційні кораблі з Туреччини готові доставити до України гуманітарну допомогу

Раніше Туреччина підтвердила готовність надати кораблі для евакуації мешканців Маріуполя.
Турецькі кораблі, окрім евакуації населення, готові доставити в Україну гуманітарну допомогу.
Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє NTV.
"Туреччина від початку заявляла, що готова надати всебічне сприяння безпечній евакуації наших громадян та мирних жителів з України, включаючи виділення кораблів. Також планується, що наші кораблі, вирушаючи у дорогу, візьмуть на борт гуманітарну допомогу", - сказав він.
Нагадаємо, Туреччина підготувала кораблі для евакуації людей з Маріуполя.
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