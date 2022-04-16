Інформаційна війна: українців попереджають про фальшиве відео з Зеленським

На фейковому відео звучатиме заява Зеленського, який "скаже своє негативне ставлення до українських міст", чого насправді не може бути.

Росія вдруге хоче запустити діпфейк з президентом Володимиром Зеленським. За наявною у Центра стратегічних комунікацій інформацією, це може статися найближчим часом, тому українців закликають не вірити фальшивим заявам президента та бути уважними.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Телеграмі.

Як зазначається, у рамках цієї російської спецоперації противник планує створити враження, що Зеленський скаже своє негативне ставлення до українських міст, зокрема Маріуполя.

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Зауважимо, що одним з улюблених технологічних прийомів пропагандистів в інформаційній війні став діпфейк. Діпфейк - це технологія штучно створених відео, які згенеровані за допомогою алгоритмів машинного навчання.

Вперше росіяни застосували діпфейк з президентом України 16 березня. Тоді ворог розмістив фіктивну "заяву президента Володимира Зеленського", в якій він нібито закликав українців припинити боротьбу та скласти зброю. Його активно розганяли проросійські Телеграм-канали та окремі ресурси, які теж були зламані хакерами. Завдяки пильності українців, тоді такий вкид росіянами не вдався.

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