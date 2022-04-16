У Львові демонтували радянську символіку на Пагорбі Слави

Демонтаж відбувся сьогодні.
У Львові, на території меморіального комплексу "Пагорб Слави", демонтували радянську символіку. Її передадуть до музею "Територія терору".
Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Демонтаж символів радянського режиму провели сьогодні, 16 квітня. З меморіалу зняли радянську зірку та знак "серп і молот". Їх передадуть до музею "Територія терору".
Пагорб Слави — меморіальний комплекс, де поховані російські та радянські військові, що загинули в роки Першої та Другої світової війни.
Як повідомлялося, Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць у місті, які були названі на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Зокрема, у місті з'являються вулиці Героїв Маріуполя, Героїв Києва, Василя Сліпака, Пластова і Української Перемоги.