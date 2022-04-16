У Львові демонтували радянську символіку на Пагорбі Слави

У Львові демонтували радянську символіку на Пагорбі Слави

Демонтаж відбувся сьогодні.

У Львові, на території меморіального комплексу "Пагорб Слави", демонтували радянську символіку. Її передадуть до музею "Територія терору".

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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Демонтаж символів радянського режиму провели сьогодні, 16 квітня. З меморіалу зняли радянську зірку та знак "серп і молот". Їх передадуть до музею "Територія терору".

Пагорб Слави — меморіальний комплекс, де поховані російські та радянські військові, що загинули в роки Першої та Другої світової війни.

Як повідомлялося, Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць у місті, які були названі на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Зокрема, у місті з'являються вулиці Героїв Маріуполя, Героїв Києва, Василя Сліпака, Пластова і Української Перемоги.

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