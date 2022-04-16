Во Львове демонтировали советскую символику на Холме Славы

Во Львове демонтировали советскую символику на Холме Славы

Демонтаж прошел сегодня.

Во Львове, на территории мемориального комплекса "Холм Славы", демонтировали советскую символику. Ее передадут музею "Территория террора".

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

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Демонтаж символов советского режима был проведен сегодня, 16 апреля. С мемориала сняли советскую звезду и знак "серп и молот". Их передадут музею "Территория террора".

Холм Славы — мемориальный комплекс, где похоронены русские и советские военные, погибшие в годы Первой и Второй мировой войны.

Как сообщалось, Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц в городе , которые были названы в честь культурных, политических и научных деятелей России. В частности, в городе появляются улицы Героев Мариуполя, Героев Киева, Василия Слипака, Пластова и Украинской Победы.

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