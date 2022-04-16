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Число беженцев из Украины превысило 4,8 миллиона — ООН

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Число беженцев из Украины превысило 4,8 миллиона — ООН

Скриншот

Большинство беженцев переехали в Польшу и Румынию.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 4,8 миллионов украинцев уехали из страны.

Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По состоянию на 15 апреля Украину покинули уже 4 836 445 человек.

Больше всего беженцев переехали в Польшу (более 2,74 млн) и Румынию (более 732,4 тысяч).

Венгрия приняла 454 тыс. человек, Молдова – более 421 тыс. человек, Словакия – 332,7 тыс. человек.

Напомним, в Мариуполе заканчиваются запасы пищи и воды, жителям оцепленных оккупантами городов грозит голодная смерть.

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