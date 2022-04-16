Германия готова принять каждого беженца из Украины

Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины.

Германия и дальше будет принимать беженцев из Украины, не устанавливая ограничений по количеству прибывших в страну.

Сейчас в Германию приезжают около 2500 украинских беженцев в день по сравнению с примерно 8200 в начале российского вторжения.

Об этом заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг в интервью RND.

"Мы быстро убедились, что людей, которые бегут из Украины, можно перевозить из Польши в Германию. Мы сохраняем логистические и транспортные структуры, потому что не можем предусмотреть ход войны и в любой момент можем столкнуться с увеличением числа беженцев. Мы должны ожидать. дальнейшей эскалации и быть готовыми. Нуждающиеся в Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Германия не может и не будет отказывать беженцам из Украины.

Напомним, украинские беженцы массово возвращаются домой, в ООН объяснили, чем это чревато.

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