Германия готова принять каждого беженца из Украины

Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины.
Германия и дальше будет принимать беженцев из Украины, не устанавливая ограничений по количеству прибывших в страну.
Сейчас в Германию приезжают около 2500 украинских беженцев в день по сравнению с примерно 8200 в начале российского вторжения.
Об этом заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг в интервью RND.
"Мы быстро убедились, что людей, которые бегут из Украины, можно перевозить из Польши в Германию. Мы сохраняем логистические и транспортные структуры, потому что не можем предусмотреть ход войны и в любой момент можем столкнуться с увеличением числа беженцев. Мы должны ожидать. дальнейшей эскалации и быть готовыми. Нуждающиеся в Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии", — сказал он.
Министр подчеркнул, что Германия не может и не будет отказывать беженцам из Украины.
Напомним, украинские беженцы массово возвращаются домой, в ООН объяснили, чем это чревато.
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