Удар по экономике: отказ от российского газа может стоить Германии 220 млрд евро

Экономика Германии испытывает большой удар в случае прекращения поставок газа из РФ, предупреждают немецкие институты.
Согласно экономическому прогнозу, который подготовили пять ведущих немецких экономических исследовательских институтов, в случае немедленного прекращения поставок российского газа Германия потеряет 220 млрд евро, или 238 млрд долларов в течение 2022 и 2023 годов.
Это эквивалентно более чем 6,5% годового экономического производства Германии.
Об этом пишет CNN.
"Если поставки газа будут прекращены, экономика Германии испытывает резкую рецессию", – сказал Стефан Кутс, вице-президент и директор по исследованиям бизнес-циклов и росту Кильского института мировой экономики.
По данным исследования, рост ВВП Германии в 2022 году сократится до 2,7% с 4,8% из-за продолжающейся войны в Украине и ее экономических последствий и ожидают, что инфляция достигнет 6,1% в 2022 году, что является самым высоким показателем за 40 лет.
«При прекращении поставок энергоносителей она даже увеличится до 7,3%, что является рекордным показателем в послевоенной Германии», – говорится в пресс-релизе исследования.
В конце марта Германия обнародовала предупреждение о возможной нехватке природного газа из-за спора об оплате за российский газ в рублях, призывая всех потребителей максимально сократить потребление.
Напомним, президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве ему было отказано в визите.
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