Удар по экономике: отказ от российского газа может стоить Германии 220 млрд евро

Удар по экономике: отказ от российского газа может стоить Германии 220 млрд евро

Экономика Германии испытывает большой удар в случае прекращения поставок газа из РФ, предупреждают немецкие институты.

Согласно экономическому прогнозу, который подготовили пять ведущих немецких экономических исследовательских институтов, в случае немедленного прекращения поставок российского газа Германия потеряет 220 млрд евро, или 238 млрд долларов в течение 2022 и 2023 годов.

Это эквивалентно более чем 6,5% годового экономического производства Германии.

Об этом пишет CNN.

"Если поставки газа будут прекращены, экономика Германии испытывает резкую рецессию", – сказал Стефан Кутс, вице-президент и директор по исследованиям бизнес-циклов и росту Кильского института мировой экономики.

По данным исследования, рост ВВП Германии в 2022 году сократится до 2,7% с 4,8% из-за продолжающейся войны в Украине и ее экономических последствий и ожидают, что инфляция достигнет 6,1% в 2022 году, что является самым высоким показателем за 40 лет.

«При прекращении поставок энергоносителей она даже увеличится до 7,3%, что является рекордным показателем в послевоенной Германии», – говорится в пресс-релизе исследования.

В конце марта Германия обнародовала предупреждение о возможной нехватке природного газа из-за спора об оплате за российский газ в рублях, призывая всех потребителей максимально сократить потребление.

Напомним, президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве ему было отказано в визите.

Читайте также: