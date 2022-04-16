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Посольство Франции вернулось из Львова в Киев

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Посольство Франции вернулось из Львова в Киев

pixabay.com

Дипломатическое представительство возобновило работу.

Посольство Франции в Украине после семи недель пребывания во Львове возобновило работу в столице. Над зданием посольства в Киеве снова подняли флаги Франции и ЕС.

Об этом сообщает BFMTV.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен подчеркнул, что дипломаты вернулись в столицу, чтобы быть как можно ближе к украинским властям и оказывать им поддержку.

"Киев не был завоеван, выдержал агрессию и мы хотим быть более близкими к власти, чтобы оказывать поддержку и выразить солидарность", — сказал де Понсен.

Напомним, в Киев возвращаются сотрудники турецкого посольства. Это первое посольство, вернувшееся в Киев с начала российского вторжения.

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