Посольство Франції повернулося зі Львова до Києва

Дипломатичне представництво відновило роботу.
Посольство Франції в Україні після семи тижнів перебування у Львові відновило роботу в столиці. Над будівлею посольства в Києві знову підняли прапори Франції та ЄС.
Про це повідомляє BFMTV.
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен підкреслив, що дипломати повернулися до столиці, аби бути якомога ближче до української влади та надавати їй підтримку.
"Київ не був завойований, витримав агресію і ми хочемо бути ближчими до влади, щоб надавати підтримку і висловити солідарність", - сказав де Понсен.
Нагадаємо, до Києва повертаються співробітники турецького посольства. Це перше посольство, яке повернулося до Києва від початку російського вторгнення.
Читайте також: