Посольство Франції повернулося зі Львова до Києва

Дипломатичне представництво відновило роботу.

Посольство Франції в Україні після семи тижнів перебування у Львові відновило роботу в столиці. Над будівлею посольства в Києві знову підняли прапори Франції та ЄС.

Про це повідомляє BFMTV.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен підкреслив, що дипломати повернулися до столиці, аби бути якомога ближче до української влади та надавати їй підтримку.

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"Київ не був завойований, витримав агресію і ми хочемо бути ближчими до влади, щоб надавати підтримку і висловити солідарність", - сказав де Понсен.

Нагадаємо, до Києва повертаються співробітники турецького посольства. Це перше посольство, яке повернулося до Києва від початку російського вторгнення.

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