Хорватія висилає з країни російських дипломатів через війну в Україні

Хорватія висилає з країни російських дипломатів через війну в Україні

24 працівникам посольства було запропоновано залишити країну.

У Хорватії до Міністерства закордонних справ викликали посла Росії. Йому вручили ноту через події, які відбуваються в Україні.

Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Хорватії.

"Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, російська сторона була поінформована про рішення Республіки Хорватія скоротити чисельність дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу Посольства Російської Федерації та було запропоновано, щоб 18 дипломатів і 6 співробітників адміністративно-технічного персоналу (всього 24 співробітники) Посольства Російської Федерації в Республіці Хорватія залишили Республіку Хорватія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Греція слідом за іншими країнами світу висилає 12 російських дипломатів через війну в Україні.