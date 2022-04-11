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Волонтери врятували та прихистили обгорілого кота з Андріївки 

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Волонтери врятували та прихистили обгорілого кота з Андріївки 

На щастя, наразі котик у безпеці. 

Протягом кількох днів небайдужі українці шукали котика, який постраждав внаслідок обстрілів села на Київщині.

Врешті-решт команда «Зоопатруль» разом із працівником організації Pet House Володимиром Крижанівським врятували обгорілого котика, якого чоловік забрав додому.

Раніше TСН.ua разом із зоозахисницею Світланою Бугрик повідомляли про те, що котик перебував у селі Андріївка, Макарівського району, Київської області. Він сліпий і глухий, обгорів.

На жаль, його не встигли врятувати одразу. Тоді Світлана Бугрик у своєму Facebook і просила зв'язатися з нею, якщо хтось побачить кота

"Давайте привеземо його до Києва та врятуємо! Я готова прийняти кота під свою опіку та лікувати", - писала вона.

На щастя, наразі котик у безпеці. В клініці.

"Ми щасливі, що тепер він має шанс на щасливе котяче життя", – написали рятувальники "Зоопатруля" та Pet House.

Додамо, що спершу котао плутали з іншою твариною – британкою Масянею, яку також не могли знайти в тому ж селі.

Хазяйка Масяні Алла ще 1 квітня написала, що не може забрати свою улюбленицю й не знає, що з нею.

Тоді Масаню прийняли за обгорілого кота, однак як виявилося пізніше, це були дві різні тварини. Але на цьому хороші новини не закінчуються – британку Масяню власниця Алла також знайшла й вже відвезла до клініки.

Нагадаємо, у звільненій від окупантів Бучі знайшли виснаженого собаку, який спав на уламках скла в автівці.

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