Волонтери врятували та прихистили обгорілого кота з Андріївки 

На щастя, наразі котик у безпеці.
Протягом кількох днів небайдужі українці шукали котика, який постраждав внаслідок обстрілів села на Київщині.
Врешті-решт команда «Зоопатруль» разом із працівником організації Pet House Володимиром Крижанівським врятували обгорілого котика, якого чоловік забрав додому.
На жаль, його не встигли врятувати одразу. Тоді Світлана Бугрик у своєму Facebook і просила зв'язатися з нею, якщо хтось побачить кота
"Давайте привеземо його до Києва та врятуємо! Я готова прийняти кота під свою опіку та лікувати", - писала вона.
На щастя, наразі котик у безпеці. В клініці.
"Ми щасливі, що тепер він має шанс на щасливе котяче життя", – написали рятувальники "Зоопатруля" та Pet House.
Додамо, що спершу котао плутали з іншою твариною – британкою Масянею, яку також не могли знайти в тому ж селі.
Хазяйка Масяні Алла ще 1 квітня написала, що не може забрати свою улюбленицю й не знає, що з нею.
Тоді Масаню прийняли за обгорілого кота, однак як виявилося пізніше, це були дві різні тварини. Але на цьому хороші новини не закінчуються – британку Масяню власниця Алла також знайшла й вже відвезла до клініки.
Нагадаємо, у звільненій від окупантів Бучі знайшли виснаженого собаку, який спав на уламках скла в автівці.
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