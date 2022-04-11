Волонтеры спасли и приютили обгоревшего кота из Андреевки

К счастью, пока котик в безопасности.

В течение нескольких дней небезразличные украинцы искали котика, пострадавшего в результате обстрелов села в Киевской области.

В конце концов, команда «Зоопатруль» вместе с работником организации Pet House Владимиром Крыжановским спасли обгоревшего котика, которого мужчина забрал домой.

Ранее TСН.ua вместе с зоозащитницей Светланой Бугрик сообщали , что котик находился в селе Андреевка, Макаровского района, Киевской области. Он слеп и глух, обгорел. К сожалению, его не успели спасти сразу. Тогда Светлана Бугрик в своем Facebook и просила связаться с ней, если кто-нибудь увидит кота "Давайте привезем его в Киев и спасем! Я готова принять кота под свою опеку и лечить", — писала она. К счастью, пока котик в безопасности. В клинике. "Мы счастливы, что теперь у него есть шанс на счастливую кошачью жизнь", — написали спасатели "Зоопатруля" и Pet House.

Добавим, что сначала котао путали с другим животным – британкой Масьяней, которую тоже не могли найти в том же селе.

Хозяйка Масяни Алла еще 1 апреля написала, что не может забрать свою любимицу и не знает, что с ней.

Тогда Масаню приняли за обгоревшего кота, однако как оказалось позже, это было два разных животных. Но на этом хорошие новости не заканчиваются – британку Масяню владелица Алла тоже нашла и уже отвезла в клинику.

Напомним, в освобожденной от оккупантов Бучи нашли истощенную собаку, спавшую на обломках стекла в машине.

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