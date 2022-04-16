Окупанти сильно пошкодили транспортну інфраструктуру в Україні - британська розвідка

На півночі України значні проблеми для пересування та доставки гуманітарної допомоги.

Війська РФ сильно пошкодили транспортну інфраструктуру в Україні. Руйнування створюють проблеми для пересування та доставки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

Пошкодження транспортної інфраструктури України наразі є серйозною проблемою для доставки гуманітарної допомоги до районів, раніше взятих в облогу Росією.

"Дорожня інфраструктура в районах України, що постраждали від конфлікту, зазнала значної шкоди. Російські війська погіршили ситуацію, зруйнувавши мости, встановивши міни та залишивши транспортні засоби на ключових маршрутах по мірі відступу з півночі України", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок руйнування річкових переходів у Чернігові та його околицях у самому місті залишився лише один пішохідний міст через річку Десна. До війни у ​​місті проживало близько 285 тисяч жителів.

Нагадаємо, в Маріуполі закінчуються запаси їжі та води, жителям оточених окупантами міст загрожує голодна смерть.

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