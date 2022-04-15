Сили ООС відбили 10 атак ворога і збили шість безпілотників

Сили ООС відбили 10 атак ворога і збили шість безпілотників

ЗСУ знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, одиницю спеціальної техніки, 2 одиниці автотехніки, знищили один БТР і один захопили.

Українські сили Операції Об`єднаних сил відбили 10 атак російських загарбницьких військ і збили шість безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Операції об`єднаних сил у Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, українські захисники знищили три танки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дві одиниці автомобільної техніки та знищили один ворожий БТР і один захопили.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Нагадаємо, за словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, зараз у Росії йдеться про те, як подати поразку. Один із варіантів – "це програти НАТО, не українцям".

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