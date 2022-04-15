Силы ООС отразили 10 атак врага и сбили шесть беспилотников

ВСУ уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, единицу специальной техники, 2 единицы автотехники, уничтожили один БТР и один захватили.
Украинские силы Операции Объединенных сил отразили 10 атак российских захватнических войск и сбили шесть беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении Операции объединенных сил в Facebook.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", — говорится в сообщении.
В частности, украинские защитники уничтожили три танка, три артиллерийских системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР и один захватили.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
Напомним, по словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, сейчас речь идет о том, как подать поражение. Один из вариантов – "это проиграть НАТО, не украинцам".
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