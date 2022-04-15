Из-за ракетных обстрелов безопасных мест в Украине не существует — Арестович

Шанс быть убитым крылатой ракетой примерно такой же, как быть сбитым автомобилем, отметил советник руководителя ОП.

Из-за ракетных обстрелов безопасных мест в Украине не существует.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович напомнил, что в заминированные Киевскую, Черниговскую, Сумскую области местные власти возвращаться пока не рекомендуют. В частности, из-за опасности ракетных обстрелов.

В то же время, по словам советника руководителя Офиса президента, шанс быть убитым крылатой ракетой примерно такой же, как быть сбитым автомобилем.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает, что оккупанты начали серию терактов и уже официально угрожают обстрелами Киеву. В настоящее время россияне намерены наращивать количество ракетных ударов по украинской столице.

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