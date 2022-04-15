Через ракетні обстріли безпечних місць в Україні не існує - Арестович

Через ракетні обстріли безпечних місць в Україні не існує - Арестович

Шанс бути вбитим крилатою ракетою приблизно такий самий, як бути збитим автомобілем, зазначив радник керівника ОП.

Через ракетні обстріли безпечних місць в Україні не існує.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Олексій Арестович нагадав, що до замінованих Київської, Чернігівської, Сумської областей місцева влада повертатися поки не рекомендує. Зокрема через небезпеку ракетного обстрілу.

Водночас, за словами радника керівника Офісу президента, шанс бути вбитим крилатою ракетою приблизно такий самий, як бути збитим автомобілем.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає, що окупанти розпочали серію терактів та вже офіційно загрожують обстрілами Києву. Наразі росіяни мають намір нарощувати кількість ракетних ударів по українській столиці.

Читайте також: