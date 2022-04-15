Андрій Шевченко зустрівся з мером Мілана для допомоги українським біженцям

Легендарний футболіст і тренер продовжує підтримувати співвітчизників у скрутні часи.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрівся з мером Мілана Джузеппе Салою, аби обговорити питання допомоги українським біженцям, які змушені були залишити свої домівки через вторгнення російських окупантів.

Шевченко планує організувати в Мілані кол-центр для підтримки і консультування українців, які приїжджають до Мілана. Наші співвітчизники зможуть туди звернутися в пошуках притулку, роботи та гуманітарної допомоги.

"Я сильно прив'язаний до Мілана. І я дуже радий бачити, як Мілан відкриває серце для України, одразу провівши акції солідарності та демонструючи гостинність.

Дякую меру Джузеппе Салі за віру у цей проєкт та представникам муніципалітету за те, що реалізували моє бажання зробити щось для моїх людей тут", - сказав Шевченко в коментарі Comune Milano.

Нагадаємо, Шевченко активно допомагає Україні під час війни з Росією. Раніше повідомлялося, що Андрій поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України. Також він регулярно публікує в соцмережах пости на підтримку рідної країни.

Після того, як окупанти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, Шевченко вкотре закликав світ негайно вжити заходів, які допоможуть зупинити війну в Україні.

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