Это конец. На 51-е сутки Россия проиграла войну в Украине – Арестович

Это конец. На 51-е сутки Россия проиграла войну в Украине – Арестович

Мобилизируй, не мобилизируй, в РФ проблемы с техникой, отметил советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что фактически по состоянию на 51-е сутки войны против Украины Россия ее проиграла, а также объяснил свое мнение.

Об этом советник главы ОП сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 15 апреля.

"По мобилизации в России. Замаячила идущая техника – БТР-60, "Град-1". Это техника 60-х годов. Это о том, что "мы сейчас мобилизуемся и все в труху". Больше нигде нет такого, это было в наиболее отсталых частях, нет техники. Мобилизируй, не мобилизируй… В России проблемы с техникой", – рассказал Арестович.

"То есть это конец войне, она проиграна. То есть мы можем сказать, что на 51-е сутки Россия проиграла войну. Все. Вопрос – в оформлении поражения, мне очень интересно посмотреть, как они будут решать эту задачу", – отметил советник главы президентского офиса.

Напомним, по данным американских СМИ по состоянию на 15 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что развязанная Россией война в Украине может продолжаться до конца 2022 года.

Однако, по мнению Арестовича, в России сейчас размышляют о том, как продать поражение в Украине своему народу.

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