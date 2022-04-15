Це кінець. На 51-шу добу Росія програла війну в Україні – Арестович

Це кінець. На 51-шу добу Росія програла війну в Україні – Арестович

Мобілізуй, не мобілізуй, в РФ проблеми з технікою, зазначив радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що фактично станом на 51-шу добу війни проти України Росія її програла, а також пояснив свою думку.

Про це радник голови ОП сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 15 квітня.

"Щодо мобілізації в Росії. Замаячила техніка, яка йде, – БТР-60, "Град-1". Це техніка 60-х років. Це про те, що "ми зараз мобілізуємося і все в труху". Більше ніде нема такого, це було у найбільш відсталих частинах, нема техніки. Мобілізуй, не мобілізуй… У Росії проблеми з технікою", – розповів Арестович.

"Тобто це кінець війні, вона програна. Тобто ми можемо сказати, що на 51-шу добу Росія програла війну. Все. Питання ­– в оформленні поразки, мені дуже цікаво подивитися, як вони будуть вирішувати це завдання", – зазначив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ станом на 15 квітня, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що розв’язана Росією війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

Проте, на думку Арестовича, в Росії зараз розмірковують про те, як продати поразку в Україні своєму народові.

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