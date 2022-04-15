Зараз у Росії йдеться про те, як подати поразку – Арестович

Зараз у Росії йдеться про те, як подати поразку – Арестович

Один із варіантів для РФ, за словами Олексія Арестовича, – це програти НАТО, а не українцям.

Зараз у Росії йдеться про те, як подати поразку.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Наразі йдеться про це. Один із варіантів – це програти НАТО, не українцям. Тому що нам "програти неможливо, це катастрофа". Треба програти НАТО, для цього потрібно доводити Захід до ескалації, до всіх цих гучних заяв, довести до майже сутичок, або перших сутичок, а потім казати своєму народові: "Ну ви ж не хочете війни з НАТО?" Як це було у 2014 році", – заявив Арестович.

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Крім того, радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав нову ціль війни Росії проти України. Він поділився, що кожні 10 днів у окупантів нова ціль. Тож п'ятою стало "знищення націоналістичних батальйонів".

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