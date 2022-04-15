Арестович назвав нову головну ціль Росії у війні

Політик поділився, що кожні 10 днів в окупантів нова ціль.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав нову ціль війни Росії проти України.

В інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну він поділився, що кожні 10 днів в окупантів нова ціль. Тож, п'ятою стало "знищення націоналістичних батальйонів".

"Це показує, як все "красиво" починалося, а зараз лише знищити націоналістичні батальйони, і потім згортаємося. Чесно кажучи, я взагалі не впевнений, що з такими заявами про цілі війни, вони будуть проводити операцію на сході", – поділився політик.

Нагадаємо, раніше екскомандувач НАТО назвав наступне місто-ціль Путіна в Україні після Донбасу. На його думку, нині Путін лише вдає, що йому потрібна лише Україна, щоб змусити Захід "емоційно і морально роззброїтися".

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