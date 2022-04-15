Юзери "рознесли" Філіпа Кіркорова за підтримку Медведчука

Співак переймається за свого "старшого друга".

Юзери гнівно відреагували на публікацію російського співака Філіпа Кіркорова за підтримку нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Так, виконавець, який жодного слова не сказав про війну в Україні та бомбардування і знущання російських солдат з мирних мешканців Бучі, Маріуполя та інших міст, вирішив підтримати свою подружку Оксану Марченко.

На сторінці в Instagram артист написав, що розділяє міжнародну діяльність дружини Медведчука "проти тортур та насильства, від якої залежить життя та свобода політв'язнів, а останніми днями і життя його старшого друга".

"Катування, фізичні та моральні приниження – неприйнятні. Незалежно від позиції чи контексту дня. Ніхто може бути засуджений без рішення справедливого законного суду. Ніхто не може бути приниженим – ніколи! Не треба бути слідчим, фахівцем, щоб за одними лише знімками зрозуміти, що відбувається і робиться з Віктором Медведчуком - незгодним політиком, депутатом із недоторканністю, гарантованою законами самої ж України", – написав пропутінський співак, додавши, що щиро сподівається, що "чистий розум і людинолюбство візьме гору".

На реакцію від свідомих користувачів не довелося довго чекати. Фоловери не стримували емоцій та поцікавилися, де був Філіп протягом 1,5 місяців війни.

Ну так, мабуть тортури, насильства та фізичні приниження прийнятні лише для мирних українських громадян, на вашу думку??? Або тим більше дітей

Філіп! Ти до цього мовчав і краще б продовжував це робити. Тебе лише це обурило з усього жаху, що відбувається?

Всім вам за русскім карабльом!!!

Демократ хрінов

Смішно… Людське ставлення… Буча, Гостомель, Ірпінь, Миколаїв, Херсон…

Філя, давай в Україну! Ми на тебе чекаємо! Даш концерт у Маріуполі

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський та СБУ повідомили про затримання Медведчука, переодягненого в українську військову форму. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що спершу Медведчук дасть свідчення, які дозволять Україні дізнатися, як Росія готувала війну та скільки часу це тривало. І після цього можливий суд. Водночас президент Володимир Зеленський пропонує обміняти Медведчука на полонених українців.

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