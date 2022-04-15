"Давайте їсти слона частинами": Венедіктова розповіла про нюанси обміну Медведчука

Генпрокурорка не впевнена, що "росіяни захочуть собі Медведчука".

Якщо всі сторони погодяться, то підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук може бути обміняний наутримуваних в Росії українських військовополонених і заручників. Той факт, що Медведчук є громадянином України, не перешкодить обміну.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Я вважаю, що якщо громадянин України дає згоду на такий обмін, то такий обмін цілком можливий", – сказала генпрокурорка.

Вона уточнила, що для проведення обміну не обов'язкове ухвалення судового вироку у справі Медведчука, проте є інші нюанси.

"Тут є технічні особливості. Я думаю, що навпаки (не потрібен вирок суду – ред.). Давайте їсти слона частинами – тобто, подивимося, як просуватиметься, і чи взагалі захочуть росіяни собі Медведчука, чи можливо це взагалі теоретично. Чи захоче Медведчук такого обміну. Тобто, теоретично ми думаємо, що захоче. Тому дивитимемося, як ітиме процес, і далі вже дивитимемося технічну сторону цього процесу", – пояснила Венедіктова.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський та СБУ повідомили про затримання Медведчука, переодягненого в українську військову форму.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що спершу Медведчук дасть свідчення, які дозволять Україні дізнатися, як Росія готувала війну та скільки часу це тривало. І після цього можливий суд.

Водночас президент Володимир Зеленський пропонує обміняти Медведчука на полонених українців.

Вадим Денисенко поділився деталями арешту Медведчука

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