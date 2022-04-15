Стефанчук повідомив, чи потрібно Раді голосувати за зняття недоторканності з Медведчука

Стефанчук повідомив, чи потрібно Раді голосувати за зняття недоторканності з Медведчука

80-та стаття Конституції визначає сім аргументів для позбавлення особи депутатського мандата.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, чи потрібно Верховній Раді голосувати за зняття недоторканності з Віктора Медведчука.

Про це він повідомив 15 квітня в ефірі телемарафону.

"Ми взагалі зняли депутатську недоторканність з усіх депутатів. Тепер жоден народний депутат не потребує спеціальної процедури притягнення до юридичної відповідальності. Тепер це питання правоохоронних органів і судів. Як тільки буде рішення, яке вступило в законну силу відповідно до Конституції України, 80 статті, з Медведчука будуть зняті повноваження народного депутата України", - наголосив Стефанчук.

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Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський та СБУ повідомили про затримання Медведчука, переодягненого в українську військову форму. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що спершу Медведчук дасть свідчення, які дозволять Україні дізнатися, як Росія готувала війну та скільки часу це тривало. І після цього можливий суд.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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