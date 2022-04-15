Польща запровадила ембарго на імпорт вугілля з Росії

Польща запровадила ембарго на імпорт вугілля з Росії

Президент вирішив не чекати на рішення інших країн ЄС.

Польща одноосібно запровадила ембарго на імпорт російського вугілля, не очікуючи на рішення інших країн Європейського Союзу.

Як повідомляє Gazeta Prawna, відповідний закон підписав президент країни Анджей Дуда.

"Президент підписав акт про спеціальні рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки, який передбачає, зокрема, запровадження ембарго на імпорт вугілля з Росії", — йдеться у повідомленні.

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Закон також передбачає можливість заморожувати активи осіб, які підтримали російську агресію, й дозволяє створити перелік людей та юридичних осіб, до яких застосовуватимуться обмежувальні заходи, зокрема блокування їхніх коштів та ресурсів.

Нагадаємо, Європейський Союз 5 квітня оголосив про п'ятий санкційний пакет проти РФ, який передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії та заборону транзакцій із чотирма російськими банками.

Напередодні президент Колумбії Іван Дуке заявив, що Колумбія готова швидко збільшити експорт енергоресурсів до країн Заходу, щоб допомогти їм перекрити дефіцит, створений санкціями проти Росії.

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