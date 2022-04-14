Франція підтримує запровадження ембарго на російську нафту

Також очільник МЗС Франція повідомив про повернення посла в Київ.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що його країна підтримує запровадження ембарго на російську нафту.

Про це він сказав під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Розмовляв зі своїм французьким колегою. Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго проти Росії на рівні ЄС. Україна впевнена, що цей крок потрібно зробити якомога швидше. Я дуже ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва", - написав очільник українського МЗС.

Як повідомляє BFM TV, французький міністр також повідомив про повернення французького посольства до Києва. За його словами, це відбудеться скоро, але термін не назвав.

Окрім цього, зазначається, що під час розмови очільники МЗС обговорили допомогу Франції в документуванні і зборі доказів злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Міністри також торкнулися питання про гуманітарні операції і постачання військової допомоги.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський провів з французьким колегою Макроном розмову про російські воєнні злочини.

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