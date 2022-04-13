Стефанчук розповів, коли Медведчука можна буде позбавити депутатського мандата

Стефанчук розповів, коли Медведчука можна буде позбавити депутатського мандата

80-та стаття Конституції визначає сім аргументів для позбавлення особи депутатського мандата.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що підставою для позбавлення Віктора Медведчука мандата народного депутата фракції ОПЗЖ стане рішення суду, що набуло чинності.

Про це спікер парламенту сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Відповідно до Конституції, 80-та стаття визначає сім аргументів для позбавлення особи депутатського мандата. Ми знаємо, що стосовно пана Медведчука проводиться кримінальне провадження. І тільки-но ми отримаємо рішення суду, яке набуло чинності, – це є підставою, щоб позбавити його депутатського мандата", – пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський та СБУ повідомили про затримання Медведчука, переодягненого в українську військову форму.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що спершу Медведчук дасть свідчення, які дозволять Україні дізнатися, як Росія готувала війну та скільки часу це тривало. І після цього можливий суд.

Читайте також: